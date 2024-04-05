Erdoğan: Kardeşlerimiz İsrail'in zulmü altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate hitap etti.

Vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadir'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz, gönderemeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 103. ayetini okuyarak, "Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine yani Kur'an'a sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bütün mesele bu. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu vesileyle Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi daim etsin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum." ifadelerini kullandı.