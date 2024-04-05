Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 21:59, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:56
Emin Emgin'in (64) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Karahasan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Emgin'in aracın altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarıldı.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.