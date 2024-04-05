Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

M.R.B. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu A.B. (30) ve M.E.Ş. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

M.R.B. idaresindeki 34 MU 0711 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 06 CLP 285 plakalı otomobil Göksun-Elbistan Karayolu'nun Yazıköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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