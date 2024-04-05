Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs'taki istikrar, Kıbrıs'ın haksız ambargolardan kurtulup dünyayla çok daha güçlü bir entegrasyon kurması, bölgemizin ve dünyanın yararınadır. Buna engel olmaya çalışanlar büyük bir haksızlık yapıyorlar ama eninde sonunda bu haksız ambargolar da ortadan kalkacaktır." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde, KKTC Başbakanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin önünde dört yıldan fazla seçimsiz bir dönem bulunduğunu hatırlatarak, seçimsiz dönemlerin daha uzun vadeli meselelerin ele alınması, çeşitli alanlarda reformların gerçekleştirilmesi bakımından altın kıymetinde dönemler olduğunu söyledi.

Bu dönemi Türkiye Cumhuriyeti olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz. Enflasyon meselesini çözeceğiz. Bu da biraz zaman alacak elbette. Bu yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşleri göreceğiz. 2025'te bu çok daha ileri seviyeye taşınacak. 2026'ya geldiğimizde yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Ekonomilerimizin etkileşimini düşündüğümüzde, bu olumlu gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıyacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi 21'inci yüzyılda çok daha yükseklere, çok daha güçlü bir konuma taşıyacağız."

Yılmaz, KKTC'nin gelişmesi, üretmesi, kalkınması için de mesai harcadıklarını belirterek, bu çerçevede yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşması hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Eğitim alanında bu yıl ilk kez uygulanmak üzere KKTC'de yüksek öğretimde bulunan yurt açığının giderilmesi amacıyla 802 öğrenci kapasiteli yurtlar için ödenek tahsis edildiğini aktaran Yılmaz, sağlık kapasitesinin geliştirilmesi, daha nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşılması için Sağlık Bakanlığından üst düzey bir heyetin adayı ziyaret ettiğini ve buradaki ihtiyaçların tespit edilerek raporlandığını kaydetti.

Yılmaz, ilk etapta Pamuklu Devlet Hastanesi Projesi'ne, Lapta Sağlık Ocağı'na ve Maraş Sağlık Merkezi projelerine hızlıca başlanacağını ve bunları tamamlayacaklarını ifade ederek, Güzelyurt'taki hastane projesiyle ilgili çalışmaları hızlandırma kararı aldıklarını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasının inşaatının da hızla devam ettiğini anlatan Yılmaz, bu projelerin, yanındaki millet bahçesi ve diğer donatılarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi bir eseri olarak gelecek nesillere kalacağını ifade etti.

"Toplamda 245 üreticiye 10,6 milyon liralık ödeme yapılmıştır"

Yılmaz, KKTC'de ocak ayında tarım alanları selden zarar gören çiftçilere destek olduklarını belirterek, bu kapsamda gelinen noktada mali boyutun hesaplandığını ve gelecek dönemde süreci tamamlayacaklarını söyledi.

KKTC küçük baş hayvancılık sektöründe, kurak geçen yılda yaşanması beklenen küçülmenin önüne geçmek amacıyla, üreticilere yönelik ilk defa yemlik arpa hibesine ilişkin çalışmaları başlattıklarını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda toplam 10 bin ton yemlik arpanın hibesini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yılmaz, geçen günlerde bu miktarın ilk kısmı olan yaklaşık 3500 ton arpanın Kuzey Kıbrıs'a geldiğini ve ilerleyen günlerde üreticilere dağıtılacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım alanında sera üreticilerine de hibe desteği sağlanmış ve toplamda 245 üreticiye 10,6 milyon liralık ödeme yapılmıştır. Son dönemde narenciyede bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Aslında tüm dünyada üretim artışı olan bir dönemden geçtik. Türkiye'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı sorunu yaşıyoruz. Bu bize özel bir sorun değil gerçekten.

Bütün dünyada bu sene bir üretim fazlası, arz fazlası yaşandı. Bunu yönetmeye gayret ediyoruz ve burada özellikle dalında ürün kalan üreticilerin desteklenmesine dönük bir çalışmayı Sayın Başbakan ekibiyle birlikte çalışıyor. Biz de elimizden gelen tüm gücümüzle üreticilerimize destek olacağız. Ama bir de diğer tarafta her yaşanan sorunda bir fırsat olarak görüp bazı sonuçlar çıkarmak gerekir.

Narenciye konusundaki sorundan da analiz ettiğimizde şöyle sonuçlar çıkardık. Bir defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde soğuk hava deposu eksikliği var ve bunun getirdiği bir takım sıkıntıları üreticilerimiz yaşıyorlar. Dolayısıyla bir stratejik karar aldık. Normalde planımızda, programımızda olmadığı halde, bu konuda mutlaka bir adım atmalıyız dedik. Şimdi ilk etapta 15 bin ton, orta vadede de 40 bin tonu hedefleyecek şekilde bir çalışmayı başlatıyoruz."

Türkiye'deki tarım üretimiyle Kuzey Kıbrıs'taki tarım üretimini tamamlayıcı mahiyette planlamak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle sulamayla, bunun getirdiği verimlilik artışıyla birlikte artan üretimi katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürme meselemiz var. Sanayi, gıda sanayi meselesi var. Sadece üretmek, tarımsal üretim artışı yetmez. Bunu katma değerli ürünlere, sanayi ürünlerine, gıda sanayi ürünlerine dönüştürme perspektifiyle bakıyoruz." dedi.

"Bir kapıyı kaparlar biz on tane başka kapı açarız"

Yılmaz, yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile KKTC'de her bir vatandaşa dokunmak, refahını arttırmak, çok daha iyi, nitelikli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türkü'nün yüzyılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Bu yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Siyasi konularda da her zaman halkımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Egemen eşitliği, eşit statüyü savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede KKTC'nin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine de önem verdiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Parlamentosu'nda Kıbrıs Dostluk Grubu kurulması gerçekten son derece sevindirici. Sayın İlham Aliyev, Sayın Meclis Başkanı, partiler, Azerbaycan Meclisi'ne de burada şükranlarımızı sunuyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz. Bu anlayışın somut bir yansıması olarak alınan bu kararın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha tebrik ediyorum Azerbaycan'ı. Kıbrıs'taki istikrar Kıbrıs'ın haksız ambargolardan kurtulup dünyayla çok daha güçlü bir entegrasyon kurması, bölgemizin ve dünyanın yararınadır. Buna engel olmaya çalışanlar büyük bir haksızlık yapıyorlar ama eninde sonunda bu haksız ambargolar da ortadan kalkacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, bir kapıyı kaparlar biz on tane başka kapı açarız. Kapılar bitmez."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere dünyayla ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini anlatarak, Kıbrıs'ın bir huzur adası olmasında görev yapmaya devam edeceğini söyledi.

Programa KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.