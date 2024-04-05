Yollarda bayram yoğunluğu başladı
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 23:09, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:12
9 günlük Ramazan Bayramı tatili, bugün itibarıyla yollarda yoğunluğunu hissettiriyor.
Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale karayolunda bayram yoğunluğu da başladı.
Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı.
Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı.
Ayrıca, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Araçlarda narkotik köpeği Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı.
Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı.