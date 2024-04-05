Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Ayrıca, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı.

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