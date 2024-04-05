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Bakan Uraloğlu: Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistin, yeni terminal binalarının ve apronların gerekli olduğunu belirterek, "İnşaatları bitirdiğimizde Ankara'mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız. Ankara'nın yurt dışı uçuşlarına yoğun bir şekilde başladık. Bundan sonra da daha yoğun bir şekilde Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 23:44, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:45
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Bakan Uraloğlu: Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı yeni pist alanı inşaatında çalışan işçilerle iftar programında bir araya geldi.

Burada konuşan Uraloğlu, seçimden sonraki süreçte bazı planlı iftar programları olduğunu ama Ankara'da bulunma durumunda olduklarını ifade ederek, "Nerede işçi kardeşlerimizle iftar yapabiliriz diye bir bakın dedik, hemen aklımıza Esenboğa Havalimanı'ndaki şantiyemiz geldi. Dolayısıyla bu akşam sizin sofranıza misafir olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin çok hızlı geliştiğini, özellikle havacılık noktasında hızlı adımlar atıp birçok iş yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Ankara'da ihtiyaçları giderme noktasında ne yapmaları gerektiğini planladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Ankara'ya üçüncü bir pistin yanında yeni terminal binaları, yangınla ilgili birimlerin konuşlanacağı yerler, apronlar ve yeni taksi yolu gerektiğine işaret ederek, "2022 yılında bir süreç başlattık. 2023 yılının şubat ayında çalışmalara başladık. Burada yaklaşık 25 yıllık yap-işlet-devret ihalesini yaptık. Bir de 298 milyon avroluk devlet bir katkı sağladı. Bu inşaatları bitirdiğimizde Ankara'mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız ve Ankara'nın yurt dışı uçuşlarına yoğun bir şekilde başladık. Bundan sonra da bittiği zaman daha yoğun bir şekilde Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin her tarafına aynı hizmetleri yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, hava yolunda yeterince rekabetin olduğunu ve bu rekabeti geliştirdiklerini, vatandaşlara nasıl hizmet edeceklerinin gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadir Gecesi'ndeyiz, kıymetli bir gece. Yine önümüzde bir bayram var. İnşallah bayramı huzur, kardeşlik, birlik içerisinde geçirmeyi Allahutaala nasip etsin. Araçlarıyla memleketlerine gidecek olan kardeşlerim mutlaka trafik kurallarına uysunlar. Sağ salim ailelerine, sevdiklerine kavuşsunlar. Sizlerin ailelerinizin de eşlerinizin, anne ve babalarınızın, çocuklarınızın bayramını kutluyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."

Kuleyi ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, iftardan önce telefonuyla özçekim yaparak tüm salonun fotoğrafını çekti. Yemeğin ardından da bazı işçilerle fotoğraf çektirdi. Havalimanındaki hava trafik kontrol kulesini de ziyaret eden Uraloğlu, hava kontrol görevlilerinin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

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