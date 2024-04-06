Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 00:22, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:54
Merkez Bankası: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir"