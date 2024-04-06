Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 07:11, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 07:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum.
Rabbimden bizleri daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 5, 2024
Rabbimden bizleri daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum. pic.twitter.com/Fl4WWroPYv