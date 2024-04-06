Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 08:25, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:06
Yakup G. idaresindeki otomobil, Süleyman Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Mustafa K., Mustafa K., Mehmet K. hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer aracın sürücüsü Ahmet K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.