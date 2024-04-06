Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası

Bazı kamu kurumlarına yeni kadro ihdas edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatına 39, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1, taşra teşkilatına 70 adet yeni kadro ihdas edildi.

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 47, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 12, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 44, Milli Eğitim Bakanlığı için 34, Milli Savunma Bakanlığı için 74, Milli Savunma Üniversitesi için 8 kadro eklendi.

Yeni kadro ihdas edilen kurumlar arasında 3 adet ile Orman Genel Müdürlüğü de bulunuyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı'na 200, Ticaret Bakanlığına 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 86, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 4, Yükseköğretim Kalite Kurulu Teşkilatı'na 24 olmak üzere 647 adet yeni kadro ihdası yapıldı.