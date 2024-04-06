Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı
Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının arından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 09:36, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 09:10
Resmi Gazete'de Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından geldi.