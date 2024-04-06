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Müze ve ören yerleri bayramda da ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılının ilk 3 ayında müze ve ören yerlerinde 4 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, Müzekart ile bayramda da bu mekanların ziyaret edilebileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 11:25, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:06
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Müze ve ören yerleri bayramda da ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerin Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerini beklediğini belirtti.

Bu yılının ilk 3 ayında müze ve ören yerlerinde 4 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını bildiren Ersoy, Türkiye'nin bu dönemde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralaması şu şekilde:

"1 Konya Mevlana Müzesi, 2 Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 3 İzmir Efes Ören Yeri, 4 Nevşehir Göreme Ören Yeri, 5 Nevşehir Zelve-Paşabağları Ören Yeri, 6 Ankara Cumhuriyet Müzesi, 7 İstanbul Arkeoloji Müzesi, 8 İstanbul Galata Kulesi, 9 Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, 10 Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri."

Açıklamasında "Bayramda da bekliyoruz" ifadesini kullanan ve tüm müze ve ören yerlerinin Müzekart ile ziyaret edilebileceğini hatırlatan Ersoy, "Tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi Müzekart sadece 60 lira." dedi.

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