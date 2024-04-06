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Ürgüp ilçesi ve Büyükkarıştıran beldesinde seçimi yenilenecek

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ve Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 12:30, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:23
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Ürgüp ilçesi ve Büyükkarıştıran beldesinde seçimi yenilenecek

Nevşehir İl Seçim Kurulu, usule uygun olmayan bazı durumlardan dolayı Ürgüp Belediye Başkanlığı, Ürgüp Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi seçimlerinin iptaline karar verdi.

İl Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Kararda, oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının video görüntüleriyle tespit edildiği, oyların konulduğu torbaların bekletildiği seçim kurulu odasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı belirtildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

MHP İlçe Başkanlığı, seçimlerin iptali için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.

Büyükkarıştıran'da kısıtlı iki kişinin oy kullandığı belirlendi

CHP, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminde "kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Kararda, sulh hukuk mahkemesi tarafından oy kullanması kısıtlanan iki kişinin 1311 ve 1314 nolu sandıklarda oy kullandığı, iki oy fark ile neticelenen belediye başkanlığı seçimleri için müessir (etkili) olduğu anlaşıldığından Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verildiği belirtildi.

YSK'nın seçim takvimine göre, seçim 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

İlçe seçim kurulu CHP'nin itirazını kabul etmiş oyların yeniden sayılmasına karar vermişti Sayım sonunda sonuç değişmemişti. Kesin olmayan sonuçlara göre beldede DSP'nin adayı Hakan Karaman 2059, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2057 oy almıştı.

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