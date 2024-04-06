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Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimine ilişkin sonuçların ardından kurmaylarına talimatı verdi. Seçimin neden kaybedildiğine ilişkin araştırma yapacak olan AK Partililer, 81 ilde 40 soruluk anket yapacak. Ankette "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 14:17, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:03
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Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor

AK Parti 31 Mart Yerel seçimlerinde istediği sonuca ulaşamadı. Yaklaşık yarım asır sonra sandıktan CHP birinci çıktı. CHP 35 ili kazanırken, AK Parti 24 ili kazandı. AK Parti tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarının analiz edilmesi için parti kurmaylarına talimatı verdi. 81 ilde sahaya inecek olan AK Partililer vatandaşa 3 soru yöneltecek.

3 KRİTİK SORU

Seçim sonuçlarıyla ilgili 40 soruluk anket yapacak olan AK Partililer, seçimin neden kaybedildiğini araştıracak. Hürriyet'te yer alan habere göre, vatandaşa "Ne beklentiniz var?", "AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?", "Neden sandığa gitmediniz?" gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HATAYI MİLLETTE ARAMAYACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz

Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dahil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum."

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