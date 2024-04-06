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BBP, 73 oy farkla AK Parti'ye kaybettiği seçimin iptali için başvurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimde 73 oy farkla ikinci sırada tamamladığı Bolu'nun Gerede ilçesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 15:55, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:06
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BBP, 73 oy farkla AK Parti'ye kaybettiği seçimin iptali için başvurdu

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimde 73 oy farkla ikinci sırada tamamladığı Bolu'nun Gerede ilçesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

BBP Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, beraberindeki partililerle itiraz dilekçesini YSK'ye sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gerede'de 13 bin seçmenin oy kullandığını belirten Allar, İlçe Seçim Kurulunun 73 oy farkla seçimi AK Parti adayının kazandığını açıkladığını bildirdi.

Seçim sürecinde yaşandığını tespit ettikleri bazı olumsuzluklar nedeniyle sonuca itiraz ettiklerini aktaran Allar, il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların reddedilmesi üzerine, YSK'ye başvurduklarını ifade etti.

Bolu Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Bolu Yerel Seçim Sonuçları

- "Sonuç ne olursa olsun, adalet istiyoruz"

Allar, "Şu anda en büyük itiraz sebeplerimizden biri, biliyorsunuz kullanılan oyların mühürlü çuvallar içerisinde sınıflardan çıkarılması gerekirken maalesef şeffaf sandık içerisinde mühürlü zarfların okul dışına çıktığını görüyoruz. Bunun kanuna aykırı olduğunu ve seçimin gerekirse iptal olması gerektiğini beyan ediyoruz." diye konuştu.

Bu tespitlerine ilişkin görüntüleri de YSK'ye ilettiklerini belirten Allar, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel basına da düşen görüntüler olmasına rağmen seçimin iptal edilmesi talebimize direnç gösterilmesine anlam veremiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, kaybettiğimiz bir seçim de olsa, kazandığımız bir seçim de olsa adalet istiyoruz, bize güvenenlerin, destek olanların umudunu yeşertmek istiyoruz. En kötü şartlarda gerekirse sayılsın diyoruz. 600'e yakın geçersiz oyun 75'inin bize geldiğini varsayalım, seçimi kazanmış oluyoruz."

Devlet kurumlarına güvendiklerini dile getiren Allar, "Kanunsuz şekilde taşınan sandıktan dolayı seçimin iptalini istiyoruz. İptalini yapacak kadar cesaretleri yoksa yeniden sayılmasını talep ediyoruz." dedi.

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