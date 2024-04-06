Galatasaray kafilesi, Şanlıurfa'ya gitti
Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 16:13, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:19
İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.
Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.
📸️ #GSvFB pic.twitter.com/aOuXPAwAY1Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 6, 2024