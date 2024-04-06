Mart'ta yabancının en çok alım-satım yaptığı hisseler

Bloomberg'in haberine göre; Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız ve Ana Pazar'da Mart ayında net 61,6 milyon dolarlık alım yaptı.

Yabancının Mart ayında nette en çok sattığı hisse BİM oldu. Yabancı Mart ayında net 59,3 milyon dolarlık BİM hissesi sattı.

BİM'i bir başka gıda perakendecisi Migros izledi. Yabancı yatırımcının Mart ayında Migros'ta net satışı 31,8 milyon dolar oldu.

Holding tarafında yabancının Mart'ta en çok sattığı hisse 31,3 milyon dolarla Sabancı Holding oldu.

Şişecam da Mart ayında yabancının net satış pozisyonunda olduğu şirketler arasında yer aldı. Yabancı yatırımcı Mart'ta nette 30,6 milyon dolarlık Şişecam hissesi sattı.

Hektaş da satıcılı hisseler arasında yer aldı. Hektaş'ta yabancının Mart ayında satışı 24,4 milyon dolar oldu.

Yabancının Mart ayında en çok alım yaptığı hisseler sıralamasında ise ilk sırada Yapı Kredi yer aldı. Bu dönemde yabancı nette 130,9 milyon dolarlık Yapı Kredi hissesi aldı.

Yapı Kredi'yi bağlı olduğu Koç Holding izledi. Yabancı yatırımcının Koç Holding tarafında net alımı Mart ayında 84,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Teknoloji şirketi Mia Teknoloji de yabancının Mart ayında net alım yaptığı hisseler arasında yer aldı. Şirkete Mart ayında net 49,5 milyon dolarlık yabancı alımı geldi.

Yabancının ilgi gösterdiği sektörlerden biri de yenilebilir enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinde Mart ayında net yabancı alımı 37,3 milyon dolar oldu.

Otomotiv sektöründe yabancının Mart ayında en çok alım yaptığı hisse Koç Holding iştiraklerinden Ford Otosan oldu. Ford Otosan'da Mart ayında yabancı alımı 36,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.