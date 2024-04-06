Boşanma işlemlerini konuşmak için gitti, öldürüldü

Soğukkuyu Mahallesi'nde Uğur Yurtseven, boşanma işlemlerini konuşmak için kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. ile sokakta bir araya geldi.

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Yurtseven'i tabancayla vurup bıçaklayan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş., kaçtı.

KURTULAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğur Yurtseven, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yurtseven'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis baba-oğulun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.