Taksim'de İsrail protestosu: Gençlere ters kelepçeli gözaltı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken tepkiler devam ediyor.

'Filistin İçin Bin Genç' isimli grup, iktidarın İsrail ile ticareti kesmesi için eylemlerini sürdürüyor.

Son olarak Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen aktivistler polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Polis, çok sayıda kişiye ters kelepçeyle gözaltına aldı.

O anlara ilişkin görüntülerde polisin, bazı eylemcilere tokat attığı görüldü. Polis ayrıca görüntü çeken eylemcilerin telefonlarına da el koydu.