Taksim'de İsrail protestosu: Gençlere ters kelepçeli gözaltı
İsrail ile ticaretin kesilmesi için 'Filistin İçin Bin' topluluğunun çağrısıyla Taksim Beyoğlu'nda toplanan kadınlar ters kelepçe takılıp darbedilerek gözaltına alındı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken tepkiler devam ediyor.
'Filistin İçin Bin Genç' isimli grup, iktidarın İsrail ile ticareti kesmesi için eylemlerini sürdürüyor.
Son olarak Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen aktivistler polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.
Polis, çok sayıda kişiye ters kelepçeyle gözaltına aldı.
O anlara ilişkin görüntülerde polisin, bazı eylemcilere tokat attığı görüldü. Polis ayrıca görüntü çeken eylemcilerin telefonlarına da el koydu.
Türkiyenin polisi İsrailin askeri!Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) April 6, 2024
Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan arkadaşlarımıza araçta elleri bağlı olmasına rağmen işkence devam ediyor!
Ne koruduğunuz holdingler ne de onların yardımcısı devlet şiddeti bizi korkutabilir. #İsrailleTicareteDurDe pic.twitter.com/QaRuuLo3Rx