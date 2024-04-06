Özgür Özel'den 'İsrail ile ticareti kes' protestosu yapan gençlere müdahaleye tepki

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken tepkiler devam ediyor.

'Filistin İçin Bin Genç' isimli grup, iktidarın İsrail ile ticareti kesmesi için eylemlerini sürdürüyor.

Son olarak Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen aktivistler polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Polis, çok sayıda kişiye ters kelepçeyle gözaltına aldı.

O anlara ilişkin görüntülerde polisin, bazı eylemcilere tokat attığı görüldü. Polis ayrıca görüntü çeken eylemcilerin telefonlarına da el koydu.

İstanbuldaki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim.#İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesine çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır.



Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır.

Süreci. https://t.co/wS8oqejBOO Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2024

Özgür Özel: Gençler derhal serbest bırakılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestoculara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. X hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerin gözaltına alınma görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Özel, "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. #İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.