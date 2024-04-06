Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor
Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 18:52, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:24
Eskişehirli ünlü oyuncu Nuri Alço, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.
Hastane yönetimi, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Alço'nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." denildi.