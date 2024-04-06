Özgür Özel'den Filistin çağrısı

"İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum."

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

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