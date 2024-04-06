Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Edirne'de tarlasında ilaçlama yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gürler (68), hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 20:12, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:59
Kaza, saat 15.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde meydana geldi.
Tarlasında ilaçlama yapan Mehmet Gürler'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Gürler, hayatını kaybetti. Cenaze, ekiplerin incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.