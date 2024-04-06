Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Törene Kıraç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Selim Cüce, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.

Yakınları tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Kıraç'a kalp krizi tanısıyla müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

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