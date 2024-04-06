Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı

Iğdır'da 150'si doktor 480 sağlık çalışanın bulunduğu Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, acil serviste görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, olası bir salgın durumuna karşı harekete geçti. Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu. Hastanenin içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu. Hastaneye gelenler triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, kızamık belirtisi varsa izolasyon odalarına yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak." diye konuştu