Çorum'da dilencinin üzerinden 15 bin TL çıktı

Çorum Belediyesi vatandaşların merhamet duygularını kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan denetim sırasında il dışından gelen İbrahim T. isimli dilenci yakalandı. Yapılan üst aramasında İbrahim T.'nin üzerinden 15 bin 75 TL para çıktı. Dilencilik yoluyla elde edilen paralara tutanakla el konulurken İbrahim T. hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Çoğunluğu şehir dışından gelen dilencilere yönelik operasyonlarımız devam edecek. Halkımızdan da bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" denildi.