14 yaşındaki kız çocuğunun babası eski eşinden şikayetçi oldu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

14 yaşındaki kız çocuğunun babası eski eşinden şikayetçi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 21:03, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:04
Yazdır
14 yaşındaki kız çocuğunun babası eski eşinden şikayetçi oldu

Marmaris'te bir resmi kurumda sözleşmeli memur olarak görev yapan Barış Kocabay, olayın 4 Nisan Perşembe gecesi yaşandığını o günden bu yana şaşkına döndüğünü, soğukkanlılığını koruyarak hukuki süreci başlattığı ifade etti.

Kocabay, yaptığı açıklamada, "Perşembe günü akşamüzeri 14 yaşındaki ve 10 yaşındaki 2 kızımın annesi eski eşim K.Ö. beni aradı ve 14 yaşındaki kızımı gelip almamı söyledi. O sırada kızım Y.K. telefondan adeta yalvarırcasına 'baba ne olur gel beni al' diye bağırarak çağırıyordu. Almaya gittiğimde kızımın gözleri ağlamaktan şişmişti ama 'baba hemen gidelim' diyerek arabayı sürmemi istedi. Sonra üsteleyince ağlayarak yaşadığı şiddeti anlattı." diye konuştu.

Annesinin kızına şiddet uyguladığını anlatan bana, "Kızımın anlattığına göre annesi işten geldiğinde bilgisayarı kapat diyerek uyarmış, kapatmayan kızıma şiddet uygulamaya kalkışınca kızım eli ile bana vuramazsın diyerek annesine karşı gelmiş. Bunun üzerine annesi K.Ö. sen görürsün diyerek dışarı çıkıyor ve erkek arkadaşı İ.B'yi çağırıyor. İ.B. beraberinde getirdiği turuncu renkli plastik kelepçe tarzı kalın iplerle kızımı kollarından ve bacak altlarından bağlıyor. Annesi de eline bir metrelik bir sopa alarak kızımın özellikle sağ bacağına kollarına şiddet uyguluyor, şiddet esnasında ise bağırmasın diye erkek arkadaşı olan İ.B. de ağzını kapatıyor. Ben bunu duyar duymaz avukatımı aradım avukatım hemen hastaneye gitmemi söyledi, kızımı hastaneye götürdüğümde, kızımın bileklerinin ve bacaklarının şiddetten morardığı tespit edilerek hastane polisini çağırdılar. Polise olayı anlatınca hemen çocuk şube polisleri ve pedagog gelerek hem kızımın hem de benim ifademi aldılar. Bu arada kızıma 'bizi şikayet edersen sen psikolojik ilaç kullanıyorsun sana kimse inanmaz biz üç kişiyiz' diye tehdit etmişler" dedi.

Barış Kocabay, şiddet gören kızını kendi evine getirdiğini ifade ederek, "10 yaşındaki küçük kızımın ve 14 yaşındaki şiddete maruz kalan kızımın velayetlerini almak için elimden geleni yapacağım. Annesinin, annesinin erkek arkadaşının ve olay anında evde olup müdahale etmeye kızlarımın anneannesinden de şikayetçi oldum. Ben adalete güveniyorum, çocuklarıma bakabilecek durumum var onların geleceklerini psikolojilerini daha bozmasınlar diye yanımda kalmaları için mücadele edeceğim. Eski eşimin ve yanındakilerin de gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum'' diyerek hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Kızının ellerini ve bacaklarını bağlayarak darp ettiği iddia edilen anne K.Ö. ve erkek arkadaşı İ.B.'nin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçleri tarafından yakalanarak hürriyetten yoksun bırakmak ve çocuğa şiddet iddialarından gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber