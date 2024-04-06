Eline saplanan spiral makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'ndeki evinde tadilat yapan Salih E., saat 14.00 sıralarında demir profil kesimi yaptığı sırada sol elini spiral makinesine kaptırdı.

Spiral makinesi eline saplanan Salih E., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, elindeki spiral makinesi ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, makine elinden çıkarılan Salih E., ameliyat edilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.