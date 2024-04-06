Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Dünkü saldırı organize bir şey

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, voleybol maçı çıkışında Uğur İris ile kızına yapılan saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya giden Başkan Özbek ve beraberindeki heyet yoğun ilgiyle karşılaştı.



Göbeklitepe ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezip, Gümrükhan'daki esnafları ziyaret eden Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın dün oynadığı karşılaşmayı takip eden ve çıkışta 14 yaşındaki kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Uğur İris'in yaşadıklarına ilişkin konuşan Özbek, şunları kaydetti:

"Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor ve genel kurul üyemiz ile 14 yaşındaki kızını darp ederek pankartları almak istiyor. Hastaneye gittiler, rapor aldılar. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyenin üzerine çıkılmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum. Faillerin ortaya çıkarılmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyorum."

Gerginliğin büyümemesi gerektiğini dile getiren Özbek, "Daha önce de söylemiştim. Gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Buna fırsat verilmemesi lazım. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor. Bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah. Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının bizi canlı izlemeleri gerekir." diye konuştu.





- "Umarım güzel bir maç olur"

Başkan Dursun Özbek, taraftarların sevgisine karşılık vermek istediğini belirterek, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer alıyor. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben, dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Umarım güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, ayrıca Şanlıurfa Valiliği'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Vali Hasan Şıldak ile bir araya Dursun Özbek'e Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Maruf Güneş ile Fatih Demircan ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu eşlik etti.