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Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu

Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu. Seçmen sayısının 156 bin 463 olduğu Siverek'te, AK Parti kesin olmayan sonuçlara göre 64 oyla seçimi kazandı. Yeniden Refah Partisi seçimin iptal edildiğini belirtti. Siverek'te seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü tekrar yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 22:48, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:30
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Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisinin Siverek ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirdi.

İnceleme sonrası Kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Siverek?te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri?nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.

Siverek'te seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü tekrar yapılacaktır.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti'nin adayı Ali Murat Bucak 31 Mart seçimlerini 64 oy farkla kazandı.

Ali Murat Bucak'ın ardından seçimi ikinci sırada bitiren Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hasan İzol, oy kullanımı ve oy sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığını öne sürerek seçimin iptal edilmesini ve yeniden yapılmasını talep etti.

İlçe Genel Meclisi seçiminde ise Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den yaklaşık 4 bin oy fazla aldığı görülüyor.

Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ayrıca tutanaklarla YSK sistemindeki sonuçların aynı olmadığını da öne sürüp YSK'ya itirazda bulundu.

Yeniden Refah Partisi seçimin iptal edildiğini belirtti

Şanlıurfa Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları

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