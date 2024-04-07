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Sandığa gömülen küçük partilerin sonu yakın

Sandıkta, üye sayıları kadar bile oy alamayan partiler karıştı. Küçülme kararı alan Memleket Partisi, genel merkezi boşaltıyor. Gelecek Partisi, radikal kararların eşiğinde. DEVA ve Saadet'te de liderlik değişimi gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 07:48, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 07:24
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Sandığa gömülen küçük partilerin sonu yakın

Yerel seçimlerde, adeta sandığa gömülen İyi Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Memleket Partisinde iç tartışmalar alevlendi. Seçimlerde üye sayılarından bile çok daha az oy alan bu partilerin, önümüzdeki süreçte 'tabela partisine' dönüşme ihtimalleri yüksek. Seçim sonrası en fazla tartışmanın yaşandığı İyi Parti'de 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre için adeta koltuk savaşları yaşanıyor. Genel Başkanlığı bırakması beklenen Meral Akşener'in karşısına çıkacak adaylar arasında Başkanlık Divanı üyesi Tolga Akalın da bulunuyor. Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun ismi de adaylar arasında geçiyor. Ancak, seçim öncesinde başarılı olamazsa genel başkanlığı bırakacağına yönelik açıklamasına rağmen Akşener, seçim hüsranından sonra şu ana kadar kongrede aday olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı. İyi Parti'de Koray Aydın ve Cihan Paçacı gibi isimler Akşener'in genel başkanlığı bırakması gerektiğini görüşünü savunuyor.

'BIRAKIYOR' İDDİASI

Seçimlerde umduğunu bulamayan Saadet Partisinde de iç tartışmalar başladı. Kulislerde Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığı bırakacağı konuşuluyor. Kısa süre içinde kongrenin toplanacağı ve Karamollaoğlu'nun yerine halihazırdaki parti yönetiminde olan Birol Aydın'ın geleceği ifade ediliyor.

Altılı masanın diğer ortaklarından Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise seçimlerde en fazla 'Boylarının ölçüsünü' alan parti oldu. Seçim öncesinde, Selim Temurci'nin Murat Kurum'u destekleyeceğine yönelik söylemleri, partiyi karıştırmıştı. Ayrıca Davutoğlu'nun yönetim tarzının tartışmalara neden olduğu ve Gelecek Partisinden istifaların başlayacağı iddiaları da seçim sonrasında güçlendi. Seçimlerde Türkiye genelinde sadece 34 bin oy alan ve adeta sandığa gömülen Ahmet Davutoğlu ise "Gerek söylem gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Ancak, parti içinde kısa süre içinde istifaların olacağı ve Gelecek Partisinin dağılabileceği ifade ediliyor.

DEVA, 'DEVA' OLAMADI

Benzer bir durum DEVA Partisinde de yaşanıyor. Seçimde 150 bin civarında oy alan partide tartışmalar başladı. Bu nedenle 3 ay içinde büyük kongrenin toplanması kararı alındı.

'UZAKTAN SİYASET' DÖNEMİ

Maddi imkansızlıklarla boğuşulan Memleket Partisinde ise genel merkez binasının kapatılması ve faaliyetlerin küçük bir apartman dairesinde sürdürülmesi kararı alındı. Genel Başkan Muharrem İnce, bu kapsamda parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlıklarını artıracaklarını belirterek, bir anlamda 'Uzaktan siyaset' sistemine geçeceklerini kaydetti.

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