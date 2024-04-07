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Önce tespit sonra çözüm

AK Parti yerel seçim sonuçlarının sebeplerini komisyonların detaylı analizleriyle ortaya koyacak. Enflasyon başta olmak üzere seçim sonuçlarına etki eden sorunlar tespit edilerek çözüme kavuşturulacak. Teşkilatta verimsiz kalan yerlere takviye yapılması ve başarısızlığı tespit edilen isimlerle yolların ayrılması da gündeme gelebilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 08:05, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 08:31
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Önce tespit sonra çözüm

AK Parti, seçim sonuçlarını irdelemeye devam ediyor. AK Parti geçtiğimiz yerel seçimlerde ikinci parti olmasının tüm etkenlerini araştırarak, ortaya çıkacak olan sonuca göre bir yol haritası belirleyecek. Yapılan araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara ilişkin de orta vadede adımlar atılacak. Genel Merkez'in konuya ilişkin görevlendirdiği komisyonların çalışmalarının çıktılarını inceledikten sonra başarısızlığı tespit edilen kişilere yaptırım uygulanacak. Parti yönetiminde, teşkilatta verimsiz kalan yerlere de takviye yapılacak.

ORTA VADEDE GEREKEN YAPILACAK

AK Parti, seçim sonuçlarını analiz etmeye devam ediyor. Genel Merkez'in konuya ilişkin görevlendirdiği komisyonların çalışmalarının çıktılarını inceledikten sonra gerekli adımlar atılacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, seçim sonuçlarının kısa ve orta vadede analizinin ardından bu işin sorumlularına ilişkin orta vadede gereken yapılacak. Seçim sonuçları sadece ekonomi ve enflasyon olarak değerlendirilmezken, seçim sonuçlarına etki eden sorunlar tespit edilerek çözüme kavuşturulacak.

HEDEF KALICI SONUÇLAR

Kalıcı sonuçlarla, ilk adım olarak enflasyonist ortam yumuşatılacak. Enflasyonun kendi yatağında oluşmasına neden olan şartlar ortadan kaldırılacak. Halkın iktidardan kalıcı refah beklediğini söyleyen parti kaynakları, realist olmak gerektiğini belirterek, "Seçimlere bir hafta kala anketlerde düşüşe geçtik. Emekli zammı gündeme geldikçe, oy oranında düşüş yaşandığı görüldü.

Düşüşün bir nedeni de bu beklenti ortamıdır. Bu ortamı oluşturanlardır" ifadelerini kullandı.

RESUL EKREM ŞAHAN

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