Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor

Dışişleri Bakanlığı, küresel gelişmelere adaptasyon için reform yapıyor. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bakanlığın yeni vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin dış ilişkilerde yeni vizyonunu yansıtacak, hızlı, verimli, etkili çalışmasına imkan tanıyacak yapısal reform için mevzuatta düzenlemeler yapılıyor. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yeni genel müdürlükler kuruldu. Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinde İran ve Irak konuları ayrıldı. Bölgedeki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için hem Irak hem de İran Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Amerika ile Latin Amerika ayrılarak Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu. Orta Asya coğrafyasına verilen önem ve dış ilişkileri kurumsallaştırma stratejisi doğrultusunda Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) verilen önemi yansıtmak için Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü kuruldu.

SAVUNMA ALANINDAKİ GELİŞMELER ANALİZ EDİLECEK

Dışişleri Bakanlığı teşkilat yapısında, Türk savunma sanayii sektörünün desteklenmesi ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile eş güdümün artırılması amacıyla değişiklik yapıldı. Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün adı "Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Müdürlüğün görev ve yetkilerine, savunma sanayii ile ilgili maddeler dahil edilerek genişletildi. Buna göre genel müdürlük savunma ve savunma sanayii ile ilgili konularda üçüncü ülkelerle ilişkilerin bakanlık içindeki koordinasyonunu yürütecek, üçüncü ülkelerle savunma sanayii ilişkilerine dair konuların ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümünü yapacak. Uluslararası güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin dış politika ve dış güvenliğe etkisi takip ve analiz edilerek bu konuda politika çalışması yürütülecek.

Arabuluculuk tek çatı altında

* Doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı iş birliği konularının eş güdümünü yapacak, Türkiye'ye gelecek ve ülkemizden gidecek insani yardımları koordine edecek olan İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü kuruldu.

* Türkiye, son dönemde ikili ilişkilerde arabuluculuk rolünü üstleniyor. Bu kapsamda Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü ile bakanlığın bünyesinde yürütülen arabuluculuk çalışmaları tek çatı altında toplandı.

* Teşkilatta, ikili ilişkilerde ekonomi, siyaset, ticaret, enerji, kültür, sağlık, güvenlik, savunma, teknoloji gibi konulardan oluşan bir bütün olarak görülüyordu. İkili siyasi işlerden sorumlu genel müdürlükler bu bütünün tamamıyla alakadar olacak biçimde yeniden adlandırıldı. Buna göre Genel Müdürlüklerin isimleri "İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri" olarak değiştirildi.

BİLİM DİPLOMASİSİ KURUMSALLAŞTI

* Günümüz teknolojilerini yakından takip ederek uluslararası ilişkilere etkisini analiz yapmak, yeniliklere çabuk uyum sağlamak ve dış ilişkilere bunları entegre için Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel müdürlük bu alandaki mevzuat ve rejim çalışmalarını izleyerek ülkemizdeki politikalarla karşılaştırıp milli menfaatlerimiz çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapacak. Yeni genel müdürlükle küresel düzeyde giderek yaygınlaşan bilim diplomasisi kurumsallaştı.

NUR BANU ARAS