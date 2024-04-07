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Sınava iki ay kaldı! LGS ve YKS için gaza basma zamanı

Eğitimciler uyarıyor: Sınavdan önceki son ara tatilini iyi değerlendirin. Çözemediğiniz soruları tekrar gözden geçirin. Kalan iki ayda daha yoğun şekilde çalışıp, eksiklerinizi tamamlayın.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 09:00, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 08:54
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Sınava iki ay kaldı! LGS ve YKS için gaza basma zamanı

Ramazan Bayramı'na da denk gelen 9 günlük ara tatil için öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Eğitimci Adil Kurt, bu tatilin lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açısından çok iyi bir fırsat olduğunun altını çizdi. Adil Kurt şunları söyledi: Sınavdan önce son ara tatil. Haziranda gireceğiniz imtihan, bir sıralama sınavı. Sıralama sınavında; hangi öğrenci daha iyi konsantre olarak sonuca götürebiliyorsa o öğrenci başarılı olabilir. Öğrencilerimiz şimdiye kadar çeşitli denemelere girdiler. O denemelerde, çözemediği sorular oldu. Bu tatilde kesinlikle çözemediği soruları tekrar gözden geçirmeli. Hangi konudaki soruyu çözemediyse onları çıkarmalı ve o konular üzerine tekrar yapmalıdır ki kalan iki ayda daha yoğun şekilde çalışsın, eksikleri tamamlasın.

SINIRLAMAYA GİTMEYİN

Her öğrenci planını kendine göre ayarlamalı. Bir kalıba da bağlı kalmamalı. Örneğin 'tatilde 500, 1.000 tane soru çözeceğim' demek yanlış. Bu tatil, gerçek anlamda nerede eksiği varsa orayı tespit edip bu noktaları tamamlamak için iyi bir fırsat, iyi bir ara. Daha sonraki zaman diliminde bu şansı bulamayabilirsiniz.

MAHMUT ÖZAY

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