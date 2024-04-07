Sivil polisleri taşıyan servis devrildi: 6 yaralı
Bahçelievler'de, sivil polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 10:16, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:03
Mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü.
Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.