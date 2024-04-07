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TBMM'de bayram temizliği

Ramazan Bayramı sonrası mesaiye başlayacak TBMM'de dağcılık sertifikalı profesyonel ekipler tarafından detaylı temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 11:24, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:27
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TBMM'de bayram temizliği

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı sonrası yoğun gündemle mesaiye başlayacak.

TBMM'de Ramazan Bayramı öncesinde hummalı temizlik çalışması yapılarak Meclis'in tüm alanları milletvekillerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Genel Kurul salonundaki sıralar ve sandalyeler ile kürsü ve Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüm detaylı şekilde temizlenirken zeminler dezenfekte edildi.

Tören salonu ve şeref holü başta olmak üzere Meclis'in çeşitli noktalarındaki oturma alanları, merdiven tırabzanları, kapı ve pencereler hijyenik hale getirildi.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında Meclis yerleşkesinde bulunan binaların camları ve yüksek bölümler, dağcılık eğitimi almış profesyonel ekipler tarafından silinerek temizlendi. Önceki yıllarda vinç yardımıyla yapılan temizlik bu kez dağcılık sertifikalı ekiplerce halatla çıkılarak gerçekleştirildi.

Meclis Ana Bina'da çalışmaların tamamlanmasının ardından milletvekillerinin odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler binasında da temizlik yapıldı.

- Meclis'in bayram sonrası mesaisi yoğun olacak

TBMM'nin gündeminde bayram sonrasında yoğun çalışma takvimi yer alacak. Enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek. Yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda partiler arası görüşme trafiğinin başlaması, kripto varlıklara ilişkin yasa teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

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