Jandarma Genel Komutanlığı'ndan animasyonlu 'Jandarma Togg' paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 12:16, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:33
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından animasyonlu 'Jandarma Togg' paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılırken trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyon ise devam edeceği bildirildi.