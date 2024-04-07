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Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 31 Mart seçimlerinde aldığı başarısız sonucun ardından "yol haritası"nı çizdi. Önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "İnanan insanlarız, 'Bunda da hayır var' diyeceğiz. Artık ekonomiye odaklanacağız. Mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 13:18, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:20
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Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili önemli tespitler yaptı.

AK Parti ve hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını çizen Erdoğan, neler yapacaklarını tek tek anlattı.

Sabah'ın haberine göre; "Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

* Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. 'Bunda da bir hayır vardır' diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz.

'Ekonomiye odaklanacağız' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde katılımın az olması ve sandıktan çıkan oylara ilişkin detaylı bir analiz yapılması talimatı verirken, "Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilediğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız" dedi.

Türkiye'nin önünde seçimsiz dört yıl olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız" mesajı verdi.

Erdoğan; emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik de "Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımlar zaman içinde atılacak" dedi.

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