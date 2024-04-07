Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Köpeklerin Mesut Karagözoğlu'na saldırması ve yoldan aracıyla geçen arkadaşının korna çalarak onu kurtarması çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki bir hastanede tedaviye alındı.

Aracıyla geçerken Karagözoğlu'nun çok sayıda köpeğin arasında kaldığını gören arkadaşı, korna çalarak bu hayvanların uzaklaşmasını sağladı.

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