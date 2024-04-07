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Şizofreni hastasını kontrol altına almaya çalışan 4 polis hastanelik oldu

Burdur'da havalı tüfekle etrafa ateş açan şizofreni hastasını kontrol altına alırken hafif yaralanan 1 polis ile biber gazından etkilenen 3 polis hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 14:08, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:09
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Şizofreni hastasını kontrol altına almaya çalışan 4 polis hastanelik oldu

Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Ahmet D. (46) evdeki eşyalarını ve biriktirdiği çöpleri sokağa atmaya başladı.

Bir süre sonra Ahmet D'nin etrafa havalı tüfekle ateş açtığını görenler ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uyarıları dikkate almayan Ahmet D'yi kontrol altına almak için çevik kuvvet eve biber gazıyla müdahalede bulundu.

İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler Ahmet D'yi yakaladı.

Olayda gazdan etkilenen 3 polis memuru ile omzuna isabet eden havalı tüfek saçmasıyla yaralanan 1 polis memuru ve şizofren hastası Ahmet D. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Ahmet D'nin komşusu Hüseyin Günay, gazetecilere, Ahmet D'nin normalde sakin biri olduğunu ancak dün akşamdan beri evdeki eşyaları sokağa atmaya başladığını söyledi.

Ahmet D.'nin aldığı her şeyin ambalajını evde biriktirdiğini belirten Günay, "Bu sabah da etrafa havalı tüfek ve kuru sıkı tabancayla rastgele ateş açtı." dedi.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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