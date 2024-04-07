Oy pusulasına azanın lakabı 'Boza' yazıldı, muhtarlıktan oldu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Önce tespit sonra çözüm
Önce tespit sonra çözüm
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Oy pusulasına azanın lakabı 'Boza' yazıldı, muhtarlıktan oldu

Bursa'da bir mahallede muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Farkla kazandığı muhtarlık seçimlerini azanın lakabı ile kaybeden Tunçezer'e destek için mahalle sakinleri imza toplamaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 14:57, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:48
Yazdır
Oy pusulasına azanın lakabı 'Boza' yazıldı, muhtarlıktan oldu

Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz dönem muhtar olan Fatma Tunçezer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. 5 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde diğer rakiplerine fark atan Fatma Tunçezer, yapılan itirazla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce muhtarlık için reklam afişi bastırdıkları matbaada oy pusulasını da bastıran Tunçezer, bir azanın 'Boza' lakabının parantez içinde yazılması üzerine yapılan itiraz sonucu muhtarlığının düştüğünü öğrendi. Bu durumun gözlerinden kaçtığını ve suç olduğunu bilmediğini dile getiren Tunçezer, "Bize sadece o azanın, azalığı düşecek denildi. Muhtarlık iptal edilmiş. YSK'ya tekrar başvuru yapıp, hakkımı arayacağım" dedi.

Muhtar adayı Fatma Tunçezer, şu an mazbatanın herhangi birine verilmediğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek, "55 yıldır burada yaşıyorum. Bundan önceki dört muhtarımızı da tanıyorum. 2019'da muhtar oldum. 5 yıl içinde güzel bir şekilde el ele aile gibi çalışmalar yaptık. Herkes bana 'anne' der. Deprem, pandemi süreçlerini çok güzel atlattık. Yerel seçimlerde tekrar aday olmamı mahalle sakinlerim ve ben istedim. Bizim seçmen sayımız 3 bin 713'tü ama katılım pek olmadı. 2 bin 650 katılım oldu ve ben yaklaşık bin 600 oy aldım. Diğer 4 adayın toplamından fazla oy almış oldum. 10 oyun 6'sını aldım" dedi.

"Pusulada adını aza olarak yazdığımız arkadaşın babası yıllar önce burada tatlıcıydı. Kendisi vefat edince oğlu Nejat Tatlıcıoğlu'nun lakabı 'Boza' olarak kaldı. Kendisi de seçim çalışmalarında dağıttığımız reklam afişlerinde isminin yanına 'Boza' ibaresini yazdırmış" diyen Tunçezer, "Oy pusulası basılırken, kendisinin de benim de haberim olmamasına rağmen matbaacının da gözünden kaçarak isminin yanına parantez içinde 'Boza' yazılmış. Biz de fark edemedik. Seçim başlamadan önce bizde pusulamızı sunduk. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Sonradan öğrendim ki bir tutanak tutulmuş ama benim bu durumdan da sonradan haberim oldu" şeklinde konuştu.

Tunçezer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden sonra bize sadece o ismin yanında 'Boza' yazılan 'Nejat Tatlıcıoğlu'nun azalığı düşülecek, bir sıkıntı yok' denildi. Bizler de kutlama yaptık. İkinci 403 oy almıştı. Bir diğeri 333 oy, bir diğer arkadaş 229 ve son arkadaş da 124 oy aldı. Ben bin 600 oy aldım. Sabah duyduk şikayet edilmiş. Arkadaşlar bana muhtarlığın düşürüldüğünü söyledi. Mahalle sakinleri beni uyardı ve ben itirazımı yaptım. Reddedildi. O bir hataymış. Biz de bunu bilmiyorduk. YSK'ya tekrar müracaat edeceğim. Hakkımızı arayacağız. Benim mutluluğum, gururum hiçe sayıldı."

Fatma Tunçezer, kendilerinin daha sonra yaptığı araştırmalarda diğer adayların bazı azalarının başka mahallelerde ikamet ettiğini iddia ederek, "Onun yanı sıra 4-5 azanın sandık görevlisi olduğunu da öğrendik. Bunun da kanun gereği yasak olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar ise muhtarlarından çok memnun olduklarını dile getirirken, her işlerini çözdüğünü anlattı. Mahalle sakinleri YSK'ya verilmek üzere imza kampanyası başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber