Van'da askeri araç devrildi
VAN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç, devrildi. Kaza, 1'i hafif yaralı, 13 asker kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 15:19, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:52
Kaza, saat 13.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 70'inci kilometresindeki Güzelsu mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den görev dönüşü Van'a gelen 51. Komado Tugay Komutanlığı'na ait Kirpi aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 1 asker hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i hafif yaralı 13 asker, ambulanslarla kontrol amaçlı Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.