Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerimiz yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 16:03, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:05
Van-Hakkari kara yolunun 55. kilometresindeki Hoşap Mahallesi mevkiinde görevden dönen askerlerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan askerimiz ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.