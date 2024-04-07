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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 16:30, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:19
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta S.T. yönetimindeki 58 TN 192 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Terminal Kavşağı'nda R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden S.T ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı.

Yaralılar Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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