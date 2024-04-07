Cem Yılmaz'ın X hesabına ulaşmak artık paralı
Cem Yılmaz, X hesabına abone olmanın artık ücretli olduğunu açıkladı. 16 milyon 300 bin takipçisi bulunan ünlü komedyenin hesabına abone olmanın ücreti aylık olarak 38.80 TL olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 16:30, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:34
Cem Yılmaz, bulunduğu paylaşımda; "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım. Teşekkürler X" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre Cem Yılmaz'ın bu kararı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın ücreti, aylık; 38.80 TL
Cem Yılmaz'ın ücretsiz X hesabında an itibarıyla 16 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor.
Günaydın 🌹 artık X de abone olanlar için işlerimizden takvimler,fotoğraflar videolar,size özel haberler paylaşacağım.Teşekkürler X 🌟Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 7, 2024