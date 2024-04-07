43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik nedeniyle araçlar saatte 70-80 kilometre hızla ilerlerken, ekipler ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Karayolları ekipleri de trafikte sorun yaşanmaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Jandarma ve polis ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.