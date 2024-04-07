ASHB'nin 8 bin personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 bin personel alım sonuçşlarını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını kaydetti.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini aktaran Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8.000 sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi Bayramdan önce açıkladık.



Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer

kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. ⬇️https://t.co/xdV6PUsJUh



Yeni çalışma. Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) April 7, 2024

Detaylar için tıklayınız