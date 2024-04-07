İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Önce tespit sonra çözüm
Önce tespit sonra çözüm
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Ana sayfaHaberler Spor

Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor sahasında Altay'ı 4-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 18:22, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:26
Yazdır
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Sezona teknik direktör Arda Turan yönetiminde giren ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok futbolcuyu bulunduran eflatun-sarılı takım, 29. haftada Altay'ı konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan Eyüpspor, 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.

Normal sezonda son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile 17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti. Eflatun-sarılı takım, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımdan biri olacak.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1919'da Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulan eflatun-sarılı takım, geride kalan 105 yıllık süreçte hiç Süper Lig'e yükselemedi.

Uzun yıllar alt liglerde yer alan Eyüpspor, 2019'da Murat Özkaya'nın başkanlığa getirilmesinin ardından yükselişe geçti. 2020-2021 sezonu sonunda TFF 2. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, 37 sezon sonra 1. Lig'e çıktı. Bu ligde iyi bir performans sergileyen eflatun-sarılı takım, 3. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Arda Turan ilk deneyiminde şampiyon oldu

Arda Turan, teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray altyapısından çıkan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından olan Arda Turan, teknik adamlık kariyerine Eyüpspor'da başladı.

Geçen sezonun sonlarında takımın başına geçen Turan, bu sezon takımını Süper Lig'e çıkardı.

Maç sonu büyük sevinç

Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesinin ardından büyük sevinç yaşandı.

Altay karşılaşmasının yapıldığı Eyüp Stadı'nda bitiş düdüğünün ardından teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmeyi kutladı.

Saha içinde büyük sevinç yaşayan futbolcular, teknik direktör Arda Turan'ı omuzlara alarak havaya attı. Başkan Murat Özkaya ve yöneticilerin de dahil olduğu kutlamalar, takımın tribüne gelmesiyle devam etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber