Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 18:30, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:30
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ambardere mevkiinde yaptığı kontrol sırasında park halindeki 3 aracın durumundan şüphelendi.
Bölgeye giden polis ekipleri, T.P., İ.Z., A.Z., R.G. ve M.A.'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları bilgisayar, elektronik dedektör, el dedektörü, anten dedektör, madenci kafa feneri, murç, emniyet kemeri, çekiç ve kürek ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.