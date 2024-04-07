Meteoroloji'den 2 kente 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Osmaniye geneli ve Adana'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 18:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye geneli ve Adana doğusunda sağanağın 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.